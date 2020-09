Escritora amazonense morre por Covid-19 no HPS Delphina Aziz

Redação AM POST

A escritora amazonense, Ana Maria Souza Peixoto, de 69 anos, morreu na quinta-feira (10) após 19 dias internada com o novo coronavírus, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, situado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Ana também era professora aposentada, contava histórias em escolas para crianças e instituições. Ela escreveu os livros ‘Quintal, local para ser feliz’, ‘Coisas de Ana’, ‘As frutas do meu quintal’, ‘Os animais do meu quintal’ e ‘Sapos do meu quintal’.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, não haverá velório.