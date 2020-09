Redação AM POST

A convenção partidária do pré-candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto (Republicanos), foi afetada após estrutura do evento programado para acontecer na avenida das Torres ter sido derrubada por uma forte chuva que caiu em Manaus na tarde deste terça-feira (15).

Apesar do incidente o evento ainda irá acontecer nesta noite no espaço Via Torres, conforme informações da assessoria de imprensa do político. Alberto vai oficializar Orsine Júnior (PMN) como seu vice.