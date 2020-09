Estudante de enfermagem é preso em flagrante após estrangular e estuprar vizinha em Manaus

Redação AM POST

Um estudante de enfermagem, identificado como Alderney de Oliveira Vieira, de 32 anos, foi preso em flagrante após estrangular e estuprar uma mulher de 27 anos na manhã desta sexta-feira (4), na rua Malvino Reis Neto, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus.

Em relato, a vítima informou que mudou recentemente para o local com sua filha de 6 anos e sempre algum familiar ficava junto com ela para fazer companhia, no entanto, dessa última a criança ficou com um parente e ela ficou sozinha. Na ocasião, Alderney invadiu a residência sob posse de uma faca e a ameaçou de morte, ordenou que ela fosse para o quarto, a estrangulou e em seguida cometeu o ato libidinoso.

Ainda de acordo com a vítima, ela apagava e acordava quando ele a enforcava, na ocasião, relatou ainda que ele chorava falando que não queria ser preso. Por final, Alderney queria leva-la para a casa dele, foi quando ela disse que pegaria uma roupa para não sair pelada e ele permitiu. Foi quando a vítima aproveitou e correu nua e se agarrou em um homem que passava na rua e pediu para que ele acionasse a polícia porque havia sido estuprada.

O estudante ainda tentou desmenti-la mas a policia chegou no local e ele foi preso em flagrante. Após ser levado a delegacia para os procedimentos cabíveis, foi constatado que em 2012 ele já tinha cometido o mesmo crime contra outra vizinha.