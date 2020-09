Estudante denuncia dono de clínica veterinária por assédio sexual em Manaus

Redação AM POST

A estudante de veterinária, identificada como Bianca Lima Alves, de 21 anos, denunciou na tarde desta terça-feira (15), o proprietário de uma clínica veterinária, Pedro Monteiro da Silva Junior, após sofrer assédio sexual e tentativa de estupro no dia 9 de setembro em Manaus.

De acordo a vítima, ela estagiou no estabelecimento e foi levar uma lembrança pelo ‘Dia do Veterinário’ ao homem e ela acabou sendo convidada pelo acusado para voltar no horário da noite como forma de agradecimento.

Chegando ao local e horário marcados, a jovem diz que foi surpreendida pelo médico veterinário com assédios e perguntas indiscretas. Bianca afirma ainda que o veterinário perguntou se ela tirava fotos nua e ofereceu R$1 mil para que ela mantivesse relações sexuais com ele.

Segundo a vítima, ela recusou a proposta indecente e disse que o homem é casado com sua amiga e conhecido de sua família.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado.

Após repercussão do caso mais quatro mulheres também registraram Boletim de Ocorrência contra o médico veterinário. Além disso outras duas ex-companheiras do homem o acusam de violência doméstica.