Redação AM POST

O ex-prefeito, Nonato Lopez (MDB), de 71 anos, do município de Iranduba (distante a 29 quilômetros de Manaus), morreu na madrugada deste sábado (12) em decorrência ao novo coronavírus. Ele estava internado a duas semanas em um hospital particular juntamente com a esposa, mas recebeu alta após se recuperar.

Nonato também era ex-deputado estadual e foi secretário de segurança durante o período em que Amazonino foi governador.