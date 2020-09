Festa clandestina com aglomeração e cerca de 30 adolescentes é encerrada em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada deste sábado (12/09), uma mulher de 26 anos que promovia uma festa clandestina no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, descumprindo determinações de decreto governamental para combate ao novo coronavírus. No local do evento foram apreendidos 30 adolescentes que estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Os policiais que atenderam à ocorrência realizavam patrulhamento pelo bairro quando receberam diversas denúncias, por volta de 1h de hoje, sobre uma festa clandestina denominada “Buteco do Chefinho”, que estaria sendo realizada nos altos de um mercadinho localizado na rua Tapajós e onde haveria muitos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas.

Ao chegar ao referido endereço, os policiais constataram a veracidade da denúncia, encontrando de fato muitos adolescentes e som alto. A responsável pela festa, que estava no local, não apresentou qualquer autorização para realização da mesma e foi detida, sendo conduzida, juntamente com os adolescentes, à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa