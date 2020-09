Festas com cerca de 7 mil pessoas são fechadas por aglomeração na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Equipes das forças de segurança pública em conjunto com órgãos da Prefeitura de Manaus autuou e fechou na noite deste domingo (20), duas festas irregulares que reuniram aproximadamente sete mil pessoas em Manaus.

Os eventos estavam sendo realizados na Associação dos Servidores do Incra (Assincra), na zona centro-sul; e no Clube dos Empregados da Petrobras, na zona leste da capital.

No Clube da Petrobras, tinha em torno de quatro mil pessoas reunidas no local, e estava ocorrendo desde a tarde deste domingo, de acordo com a denúncia. No clube da Assincra, a festa reuniu aproximadamente três mil pessoas.

Os agentes estão vistoriando bares, estabelecimentos e eventos para verificar aglomerações e o cumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19.

Durante o fim de semana, as equipes de fiscalização vistoriaram 42 estabelecimentos para verificar aglomerações que desrespeitassem o decreto do Governo do Amazonas.