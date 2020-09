Filhos de Bolsonaro conhecem Teatro Amazonas

Redação AM POST

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), senador Flávio (Republicanos) e o deputado federal Eduardo (PSL), acompanhados de suas esposas conheceram na manhã desta sexta-feira (18) o patrimônio histórico de Manaus.

Eles participaram de uma comotiva liderada pelo diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, que apresentou a eles o Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital.

No itinerário eles passaram pelo salão de espetáculos, o salão Nobre, a varanda do Teatro, a maquete de Lego do patrimônio e também acompanharam um ensaio da Amazonas Filarmônica no palco, com regência do maestro Marcelo de Jesus.

Os parlamentares assinaram ainda o livro de registros do Teatro Amazonas.

“Estamos em viagem oficial ao Estado do Amazonas, que possui um potencial para turismo interno e internacional gigantesco, seja por intermédio das belezas naturais, da cultura ou de grandes eventos. O Teatro Amazonas é um dos grandes atrativos, visitado por milhares de turistas todos os anos”, disse o senador Flávio no Instagram.