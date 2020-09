Fiscalização de restaurantes é intensificada pela FVS-AM em Manaus

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, vai intensificar ações de monitoramento e acompanhamento em restaurantes que não estão cumprindo as recomendações da flexibilização gradual. As normas determinam a ocupação do espaço e o distanciamento entre as mesas para evitar a aglomeração de pessoas.

O gerente de produtos da FVS-AM, Jackson Alagoas, explica que todos os restaurantes precisam cumprir as recomendações previstas no decreto nº 42.440, do Governo do Estado, que estabeleceu medidas para o funcionamento das atividades com retorno autorizado no plano de retomada gradual, entre elas, a ocupação máxima de 50% da capacidade do local.

“Nessas ações, os estabelecimentos serão orientados novamente, mas, se se mantiver o descumprimento das recomendações, outras ações poderão ser executadas, no sentido de garantir esse distanciamento e reduzir o risco de contaminação da possível circulação da Covid-19 que ainda se mantém na cidade de Manaus”, avalia.

Jackson salienta que é essencial manter a vigilância contra a Covid-19, e o descumprimento da flexibilização, por meio desse serviço, pode interferir no curso do cenário epidemiológico da capital. “O perigo não passou, e as medidas de segurança são importantes para manter os números em queda”, alerta.

Até esta quarta-feira (02/09), foram confirmados 121.793 casos da Covid-19 no Amazonas, dos quais 43.133 são de Manaus (35,42%) e 78.660 do interior do estado (64,58%).