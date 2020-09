Flutuante é interditado após promover rave clandestina com drogas no Tarumã

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, flagrou neste domingo (13/09) uma festa rave clandestina que ocorria em um flutuante na orla do Tarumã, na zona centro-oeste de Manaus. Além do fechamento da festa, as equipes policiais apreenderam drogas sintéticas, como ecstasy e LSD. Dois homens foram presos por tráfico de drogas, incluindo o suposto proprietário do flutuante.

A ação policial decorreu de denúncia anônima feita ao Batalhão Ambiental, pelo número (92) 98842-1553. As equipes policiais chegaram ao flutuante, localizado nas proximidades da Praia Dourada, por volta das 16h. Segundo as informações recebidas pela PM, o evento clandestino estava acontecendo desde sexta-feira (12/09). O local estava lotado e, assim que a Lancha de Patrulhamento Fluvial Dessana se aproximou, algumas pessoas tentaram escapar de voadeira, mas foram pegas.

Durante as buscas na voadeira, foram encontradas porções de entorpecentes com o piloto da embarcação. Na abordagem ao flutuante, os policiais localizaram porções de drogas dentro do quarto do proprietário do espaço. O flutuante foi fechado, e houve a dispersão dos populares que estavam no lugar.

Ao todo, as equipes apreenderam 50 comprimidos de ecstasy, 27 papéis de LSD, além de sete porções de cocaína e maconha, e a quantia de R$ 880 em espécie. O suposto proprietário do flutuante, de 52 anos, e um jovem de 19 anos foram presos e flagranteados por tráfico de drogas. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia Civil, localizado na Praça 14, zona sul da capital amazonense.

* Com informações da Assessoria de Imprensa