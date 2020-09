Gisele Bündchen faz postagem em museu de Manaus para comemorar o dia da Amazônia

View this post on Instagram

Today is Amazon Rainforest Day! Today we celebrate the most biodiverse forest on our planet, a forest that offers everyone a wealth of cultural and natural treasures. The Amazon Rainforest plays a crucial role in balancing the earth’s climate, and therefore all our lives. But when a forest is at risk, and fragmented, it becomes weaker. It’s the same for humanity. Divided, we lose strength, and united, we become stronger. No matter who we are or where we come from, let’s put aside our differences and honor nature, so that all of us can thrive for years to come. Let’s come together to protect and nurture our most important resource, our planet. Our lives literally depend on it! ✨🌳 🌲 ✨ #amazonrainforest Hoje é o Dia da Floresta Amazônica! Hoje celebramos a floresta de maior biodiversidade do nosso planeta, uma floresta que oferece a todos uma riqueza cultural e tesouros naturais. A Floresta Amazônica desempenha um papel crucial no equilíbrio do clima da Terra e, portanto, em todas as nossas vidas. Mas, quando uma floresta está sendo fragmentada, ela se torna mais fraca e vulnerável. É o mesmo para a humanidade. Divididos, perdemos forças e, unidos, ficamos mais fortes. Não importa quem somos ou de onde viemos, vamos deixar de lado nossas diferenças e honrar a natureza, para que todos nós possamos prosperar nos próximos anos. Vamos nos unir para proteger e nutrir nosso recurso mais importante, a mãe Terra. Nossas vidas literalmente dependem disso! #amazonia