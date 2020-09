Governo Bolsonaro já destinou mais de 537 milhões de dólares ao Amazonas com o auxílio emergencial, diz Josué

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) agradeceu nesta quarta-feira (23), o presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni por destinarem U$S 537.609.081,08 (dólares), o equivalente a R$ 2.983.730.400, em auxílio emergencial para os amazonenses neste período de pandemia de coronavírus (COVID-19).

Josué voltou a dizer que o Governo Federal está compromissado com o Amazonas, com a Amazônia e o Brasil como um todo. Segundo o parlamentar, Bolsonaro deixa claro em atitudes que não vai deixar o Estado isolado do resto do país, no Ministério da Infraestrutura (Minfra), Tarcísio Freitas está empenhado nas obras da rodovia BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia.

No Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou recentemente a rádio Jovem Pan, em abrir a Zona Franca da Biodiversidade, na Secretária de Cultura, do Ministério do Turismo, o Executivo Nacional vai destinar R$ 38.145.611,98, através da Lei Aldir Blanc, que serão distribuídos entre auxílio emergencial e editais para artistas que estão sofrendo durante a pandemia de COVID-19.

No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, defende o Projeto Amazônia 4.0, também a bioeconomia e regularização fundiária.

De acordo com o parlamentar, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, está responsável pela coordenação do Conselho da Amazônia, que trata de ações e operação em diversos Estados da Região Norte, além de também defender recentemente na Câmara dos Deputados, a bioeconomia e que o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) vire uma fundação para receber recursos e tenha mais autonomia e seja mais um modelo econômico de sucesso na região.

Bolsa Família

Conforme informações do Portal da Transparência do Governo Federal, o Ministério da Cidadania também já destinou de janeiro a julho deste ano R$ 549.653.568, cerca de U$S 99.937.012,3 para o Amazonas, referente ao Programa Bolsa Família.