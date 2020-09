Governo Wilson Lima está pagando R$ 2,6 milhões para lavanderia do Paraná por compra de aventais

Redação AM POST

Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) por meio da Central de Medicamentos (Cema) fechou em maio deste ano contrato de R$ 2,6 milhões, por meio de dispensa de licitação, com a empresa LAV Clean Lavanderia para fornecimento de aventais descartáveis modelo cirúrgico no enfrentamento da Covid-19. No detalhamento cada unidade de avental custou R$ 8,90 aos cofres públicos.

Porém, a empresa contratada pelo governo do Estado está localizada no município de Araucária no Estado do Paraná e tem como sua principal descrição de atividade econômica, serviço de lavanderia, conforme dados que constam na consulta de seu CNPJ.

De acordo com dados do Portal da Transparência do Amazonas, a LAV Clean Lavanderia Industrial Ltda recebeu sete pagamentos só no dia 14 de setembro, um de R$ 133,5 mil, cinco de R$ 178 mil e o último de R$ 408,1 mil. No dia 1º de setembro, o Estado já havia pago R$ 178 mil.

*Com informações do D24am