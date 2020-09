Gregório Duvivier diz que Flávio Bolsonaro fugiu para Manaus com medo de investigação do MPF

Redação AM POST

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), que está em Manaus desde a última quinta-feira (17) com seu irmão deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), foi duramente criticado nas redes sociais pelo ator e humorista Gregório Duvivier pois, nesta segunda-feira (21), ele não compareceu ao Ministério Público Federal MPF, para acareação com o empresário Paulo Marinho, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa (Alerj), que desencadeou o esquema de rachadinhas, envolvendo o senador e o então assessor, Fabrício Queiroz.

“Flavio Bolsonaro convocado pela PF pra ficar cara a cara com paulo marinho que o acusa de envolvimento no vazamento de operação sobre corrupção, daí ele não aparece e foge pra Manaus dizendo que tem agenda importante na cidade. eis o vídeo da agenda”, disse o ator ao mostrar vídeo do senador dançando a música Maconheiro mais conhecida como “todo maconheiro dá o boga”, juntamente com a equipe do programa Alerta Nacional.

Os filhos do presidente Bolsonaro visitaram hoje os estúdios da TV A Crítica, a convite do apresentador Sikêra Jr.

