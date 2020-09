Guto Lima cobra governador após decreto para fechamento de bares: “quando precisou fazer música para a campanha soube me procurar”

Redação AM POST

Em protesto realizado em frente à sede do Governo do Amazonas nesta quinta-feira (24), o cantor Guto Lima fez críticas ao governador Wilson Lima, que anunciou fechamento de estabelecimentos como bares, flutuantes, balneários, praças, praias, casas de shows, aluguel de sítio, chácaras e casa de eventos, que são apontados como focos de aglomeração que levaram ao aumento de casos da Covid-19 em Manaus.

A manifestação contou com a participação de vários trabalhadores do setor de eventos que queriam conversar com o governador do Estado. “Bora governador! Atenda os músicos. Quando você precisava de nós para levar CD, quando precisou de mim para fazer música para campanha “Fique em Casa”, tu soube me procurar. Agora receba nós”, diz parte do vídeo.

“Quando você me chamou para tocar no seu sogro você soube me procurar. Me atende, atenda os músicos”, finalizou o artista.

