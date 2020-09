Homem de 24 anos é preso por estuprar adolescente em Manaus

Segundo o delegado Carlos César Mendonça, o crime ocorreu no ano citado, na residência do infrator, que era vizinho da vítima. Na ocasião, ele enviou uma mensagem de texto para a adolescente e, ao receber o retorno, informou a ela que estava fazendo aniversário e a convidou para comparecer à residência dele. O infrator se encontrava sozinho no local e resolveu conduzir a adolescente ao quarto de sua mãe, onde cometeu o ato libidinoso.

“Ontem saímos em busca para tentar localizar o jovem, mas não obtivemos êxito, pois ele não estava em casa. Informamos à mãe dele para que o mesmo se apresentasse na delegacia para os procedimentos, e na manhã de hoje, ele se entregou”, explicou Mendonça.

Conforme a autoridade policial, o mandado de prisão foi expedido no dia 24 de agosto de 2020, pela juíza Bárbara Folhadela Paulain, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

*Com informações da Assessoria de Imprensa