Homem desaparece no bairro Gilberto Mestrinho

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Henrique Gomes Lima, de 32 anos, que desapareceu na madrugada de quinta-feira (17/09), por volta das 5h, na rua Golfo do México, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops nesta sexta-feira (18/09), às 11h, a esposa de Henrique, Dorhien Crhistina Martins da Silva, 38, informou que o marido estava desempregado e que constantemente falava a ela que estaria incomodando e dando muitas despesas.

Conforme o BO, a comunicante informou ainda que, na última vez em que viu o marido, ele estava dormindo ao lado dela. Assim que ela acordou, viu a porta do quarto aberta e percebeu que ele não estava mais em casa. Depois disso, ela não recebeu mais notícias de seu paradeiro. Dorhien não sabe informar com que roupa Henrique estava quando saiu de casa. Ele possui uma cicatriz no abdômen.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Henrique Gomes Lima, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 98251-1654, 99606-9225 e 99275-0281.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

* Com informações da Assessoria de Imprensa