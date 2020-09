Homem diz que vai mudar de endereço e desaparece no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Luiz Gustavo Souza de Almeida, de 41 anos, que desapareceu na manhã de quarta-feira (16/09), por volta das 8h30, na rua Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops nesta quinta-feira (17/09), às 11h30, a irmã de Luiz, Adriana de Almeida Brito, 31, informou que o homem saiu de sua casa, na data mencionada, dizendo que iria se mudar de endereço. Após o comunicado, ela relatou, até o momento, Luiz Gustavo não deu mais notícias de seu paradeiro.

Ainda de acordo com o BO, a comunicante também detalhou que o irmão faz uso de medicamento controlado, pois é portador da síndrome do pânico. No dia em que desapareceu, ele trajava uma blusa branca com detalhes azuis na altura do peito, calça jeans, boné preto e tênis. Luiz tem 1,80 de altura, pesa 105 quilos, tem o cabelo curto e preto e possui uma pequena tatuagem na mão direita.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Luiz Gustavo Souza de Almeida, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99153-4837 e 99368-0951.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

