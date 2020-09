Redação AM POST

Um homem, não identificado foi morto a pauladas na noite desta quinta-feira(24) na rua tapajós no Jorge Teixeira etapa 1, zona Leste de Manaus.

Até o momento não se sabe o motivo do crime. Os moradores não informaram a polícia quem seriam os autores da ação.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo do local.