Homem é preso após estuprar mulher com bebê de seis meses no colo

Um homem, de identidade preservada, foi preso após roubar e estuprar uma mulher com bebê no colo, na terça-feira (29), em Itaberaí, interior de Goiás.

De acordo com a polícia, a mulher estava com seu filho de seis meses no colo quando foi surpreendida pelo agressor que estava armado de faca. Na ocasião, o meliante ameaçou de estuprar a criança caso a mulher reagisse ao ato libidinoso e depois do crime ele ainda levou o celular e uma quantia de R$ 150 da vítima.

Ainda conforme a polícia, o acusado é suspeito de ter cometido outros dois estupros no mês de agosto e foi encontrado após diligências realizadas.

O homem foi detido e levado a uma delegacia local para os procedimentos cabíveis.