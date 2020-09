Homem é preso após matar suspeito que abusou sexualmente da filha dele em Barreirinha

De acordo com o delegado Enéas Cardoso, titular da unidade policial, a motivação do crime se deu após Gilberson Miquiles Trindade, de 33 anos, ter abusado sexualmente, da filha do autor do crime, uma criança de 7 anos.

“Na tarde desta quarta-feira (09), os pais da menina pediram que ela fosse buscar água e, por volta das 20h, o pai deu falta da criança e foi procurá-la. Na ocasião, ele encontrou Gilberson, no meio do mato, abusando da filha, momento que cercou o rapaz e o matou com golpes de terçado”, comentou Cardoso.

Ainda conforme a autoridade policial, o indivíduo aguardava a chegada da equipe de polícia na residência dele, onde foi efetuada a prisão, na data mencionada. A menina foi encaminhada para o município de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta da capital), onde realizou a perícia e se recupera.

Procedimentos

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará na carceragem da unidade policial e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa