Homem é preso após tentar vender moto roubada para o próprio dono em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 31 anos, foi preso em flagrante após tentar vender moto roubada para o próprio dono. Ele foi detido na noite de quarta-feira (9), e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações passadas pela polícia, a motocicleta havia sido roubada a dois meses atrás e ao entrar em um sirte de vendas, encontrou a sua moto a venda por R$ 4 mil e sem documentação alguma.

O proprietário do automóvel relatou a policia sobre o ocorrido e marcou um encontro com o suposto vendedor. O suspeito chegou no local marcado para a venda e logo recebeu voz de prisão por roubo e receptação.