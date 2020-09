Homem é preso com armas, drogas e mais de R$ 130 mil em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na tarde desta segunda-feira (31/08), um homem de 33 anos por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na Comunidade Raio de Sol, zona norte da capital. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola G2CSLX86457, com carregador de marca Taurus; uma pistola calibre 380, marca Taurus, sem numeração; 11 munições calibre .40 intactas; nove munições calibre 380, intactas; dois tabletes de supostamente maconha tipo skunk; e a quantia de R$ 131.747,50 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento tático na referida comunidade, por volta das 15h, quando avistaram, na rua Raio de Sol, um indivíduo em atitude suspeita, que demonstrou nervosismo ao ver a chegada da polícia. Após abordagem, durante revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola cromada, calibre 380, com munições.

Indagado sobre a arma de fogo, o suspeito disse que comercializava drogas no local e usava a pistola para sua segurança pessoal. A guarnição acompanhou o infrator até sua residência e, ao realizar buscas no local, encontrou outra pistola, as porções de supostamente entorpecentes e o dinheiro apreendido, que, segundo o suspeito, é proveniente da venda de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possui outras passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

* Com informações da Assessoria de Imprensa