Homem é preso por estuprar menina de 13 anos em Manacapuru

De acordo com a delegada Roberta Merly, a jovem estava voltando para casa, na madrugada desta terça, por volta de 1h30, quando o suspeito a abordou em via pública, e a levou para um terreno baldio, onde cometeu o crime. Após o ocorrido, o cunhado da vítima se dirigiu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

“Durante as investigações, descobrimos que uma casa próxima ao local do crime possuía câmeras de segurança. Por meio delas, conseguimos identificar o homem e começamos as diligências para localizá-lo. Descobrimos, também, que ele estava se escondendo na casa de sua mãe, no bairro São Francisco. Nos deslocamos ao local e efetuamos sua prisão em flagrante”, detalhou a delegada.

Procedimentos – O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e ficará nas dependências da delegacia à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa