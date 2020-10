Homem é preso por tentar matar profissional de saúde do Amazonas

Redação AM POST

No município de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros da capital), a Polícia Militar conseguiu impedir um feminicídio contra uma agente de saúde de 25 anos. Os policiais foram chamados para atender a ocorrência na manhã do último domingo (27/09), na comunidade São Francisco de Assis, quando o esposo da vítima tentava acertá-la com uma faca.

Segundo informações da polícia, eles receberam o chamado via telefone e, no local, encontraram o suspeito, que também possui 25 anos de idade, com uma faca na mão. Ele foi preso em flagrante e levado para a 35ª Delegacia Interativa de Polícia. Até o momento, ninguém fez Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso.

