Homem é preso por transporte irregular de combustível em Manacapuru

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou, na manhã desta quarta-feira (23/09), mais uma ação da Operação Hórus, tendo como resultado a detenção de um homem por crime ambiental. Ele estava transportando combustíveis e botijões de gás de forma ilegal no porto do município de Manacapuru, distante 100 quilômetros de Manaus.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente 800 litros de gasolina, cerca de 1000 litros de diesel marítimo, quatro botijas de gás (GLP) de 13 kg cheias, 14 botijas de gás (GLP) de 13 kg vazias, três botijas de gás (GLP) de 7 kg cheias, uma botija de gás (GLP) de 10 kg vazia e uma embarcação tipo tanque (charuto).

Os policiais visando coibir a prática de crimes ambientais na Região Metropolitana, apreendeu o responsável pela embarcação que transportava os produtos perigosos em desacordo com a legislação ambiental.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru a fim de adotarem os procedimentos cabíveis.