Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 43 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (23), após estuprar a própria filha de 14 anos, na rua Sete de Setembro, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a adolescente relatou sobre os abusos para uma comunitária do bairro. No relato, ela afirma que foi estuprada por cerca de seis anos.

A mulher que ouviu o relato da menor, acionou a polícia e o homem foi preso em sua residência após a sua filha confirmar a denúncia.

O homem foi levado a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA), para os procedimentos cabíveis.