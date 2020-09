Homem invade HPS João Lúcio para ver o pai e é agredido por policial militar

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi agredido por um policial militar após acessar área não permitida para poder ver o pai que estaria morrendo. O caso aconteceu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Toda a cena foi registrada por uma câmera de celular e as imagens circulam nas redes sociais, na ocasião, a vítima estava sendo pressionada pelo PM enquanto outros dois policiais ficam apenas observando.

Em alto tom de voz, o militar questiona o homem se ele tinha autorização para entrar no hospital. Irritado, o homem não baixou aguarda e falou no mesmo tom de voz que o policial e acabou levando uma ‘mãozada’ no meio do peito.

A vítima afirmava que o pai estaria morrendo dentro da unidade hospitalar e por isso invadiu para vê-lo.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que tomou conhecimento sobre o vídeo e que todas as circunstâncias relacionadas ao fato em questão serão devidamente apuradas.

Veja o vídeo: