Homem morre após bater a cabeça em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Francisco de Assis Souza de Azevedo, de 53 anos, morreu após ter batido a cabeça por suspeita de sofrer um ataque epiléptico na noite dessa quarta-feira (23), no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a esposa da vítima, ele fazia uso de medicamentos controlados, no entanto, fazia o uso indevido quando misturava com bebida alcoólica.

Informações preliminares apontam que Francisco supostamente teve um ataque e bateu a cabeça quando caiu.

A polícia investiga o caso.