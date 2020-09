Homem que arremessou cachorro de uma altura de sete metros é preso em Silves

Redação AM POST

Policiais civis da 40ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Silves (distante 204 quilômetros em linha reta de Manaus), sob coordenação do investigador Carlos Alberto, gestor da unidade policial, prendeu, na manhã desta quarta-feira (23/09), um homem de 26 anos por maus-tratos a animais. O indivíduo foi responsável por arremessar, de uma altura de sete metros, um cachorro chamado de “Sorriso”, mascote da cidade. O crime ocorreu no dia 17 de setembro, na orla de Silves.

Conforme o gestor da unidade policial, o animal foi encontrado no local bastante machucado e com uma das patas quebrada pelo fato de ter sido arremessado de uma altura de sete metros. O investigador informou que os cuidadores do cachorro compareceram à 40ª DIP e formalizaram um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o delito.

“Imediatamente iniciamos as investigações e, por meio de testemunhas, descobrimos que três indivíduos estavam no local no dia em que o crime ocorreu. Segundo informações, eles estariam sob efeito de bebidas alcoólicas. Após diligências, conseguimos identificar e prender eles, porém, apenas um homem de 26 anos, confessou que estava alcoolizado e arremessou o animal”, disse o investigador.

Ele destacou também que houve uma grande mobilização na cidade, com doações para ajudar o cachorro, inclusive para custear a transferência dele para Manaus, onde passará por cirurgia para amputar a pata direita, na sexta-feira (25/09).

“O animal ficou internado durante alguns dias em Silves e depois foi levado para o município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital). O caso ganhou grande repercussão na região”, relatou o gestor da delegacia.

Procedimentos – Na unidade policial, o indivíduo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos a animais, da Lei de Crimes de Ambientais. Ele irá responder ao processo em liberdade.

