Homem que desaparece na zona norte de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Silvio Araújo Pinheiro, 29, que desapareceu na tarde da última terça-feira (1º/09), por volta das 16h, na rua Curiato, comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, nesta quarta-feira (02/08), por Fábio Luiz Marques Castro, cunhado do desaparecido, no dia 31 de agosto deste ano, o comunicante deixou Silvio na casa do sogro de um amigo do desaparecido, onde ambos passaram a noite. No dia seguinte, Silvio e seu amigo, após serem expulsos pelo sogro, foram para a casa da mãe desse amigo, no endereço mencionado, de onde Silvio saiu e não foi mais visto nem deu notícias.

Ainda conforme os registros do BO, o desaparecido trajava camisa polo lilás, bermuda de cor laranja e boné de cor creme.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Silvio Araújo Pinheiro, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do jovem pelos números (92) 99173-7574 ou 99334-9418.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.