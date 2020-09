Homem que estuprou a própria filha e duas enteadas menores de idade é preso em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 43 anos foi detido por policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por suspeita de abusar sexualmente da filha, de 19 anos, e de duas enteadas, de 12 e 14 anos. O suspeito foi apresentado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), da Polícia Civil do Amazonas, na madrugada desta quinta-feira (24/09).

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela filha do autor, o abuso ocorreu em 2013, quando ela tinha 12 anos. Sobre as enteadas, o abuso contra elas teria ocorrido quando elas tinham 8 e 9 anos de idade. As vítimas serão encaminhadas ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) para acompanhamento psicológico.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, relatou que um Inquérito Policial (IPL) foi instaurado para investigar as circunstâncias da ocorrência.

