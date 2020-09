Homem que guardava fotos pornográficas da própria filha é preso por pedofilia

Redação AM POST

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (2) por guardar um DVD com fotografias pornográficas de uma de suas filhas, que na época do registro tinha 17 anos e atualmente mora em outro município. O caso aconteceu em em Junqueirópolis (SP).

O computador do homem foi apreendido pela Polícia Civil e será periciado para verificar se há mais material relacionado a pedofilia no equipamento.

De acordo com a polícia as imagens são do ano de 2009 e atualmente o suspeito mora com outros dois filhos, uma adolescente de 17 anos e um rapaz de 22.

O crime de pedofilia está previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a pena para quem armazena fotos ou vídeos pornográficos de crianças e adolescentes é de um a quatro anos de reclusão, segundo a Polícia Civil.

*Com informações do G1