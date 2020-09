Homem que invadiu casa para estuprar vizinha é preso em Manaus

Logo após receber as informações do Ciops, a equipe de imediato se dirigiu ao endereço e encontrou a vítima. Ela confirmou a ação criminosa do vizinho que, segundo a mesma, praticou o ato após invadir sua residência.

Os policiais foram até a casa do homem que, após ser reconhecido pela vítima, recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao 6˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências necessárias.

*Com informações da Assessoria de Imprensa