Homem que matou a esposa na frente dos filhos é preso na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Na tarde desta quarta-feira (02/09), por volta das 14h, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sob a coordenação dos delegados Paulo Martins e Marília Campello, titular e adjunta, respectivamente, da Especializada, prenderam Augustinho Rodrigues Saraiva Filho, 32, em cumprimento a mandado de prisão pelo feminicídio da própria companheira, identificada como Jacira de Souza Lima, que tinha 32 anos.

Conforme a delegada Marília, a prisão ocorreu na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (31/08), por volta da meia-noite, na comunidade Divino Espírito Santo, zona rural do município de Careiro Castanho (distante 102 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo a delegada, na ocasião do crime, Augustinho desferiu mais de 30 golpes de faca na esposa que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Após o delito, o homem fugiu para a capital e as equipes da especializada iniciaram as diligências para localizar e prender o infrator.

“Na tarde de hoje, após a expedição da ordem judicial em nome dele, seguimos os trabalhos e conseguimos efetuar a prisão dele na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira. Ele não reagiu à prisão e informou, em depoimento, que desferiu mais de 15 golpes de faca contra a mulher durante um desentendimento entre eles”, explicou a delegada.

O mandado de prisão em nome do infrator foi solicitado pelo delegado Rudival Magno, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho, e a ordem judicial foi expedida nesta quarta-feira (02/09), pelo juiz de Direito Roberto Santos Taketomi, da Vara Única da Comarca de Careiro Castanho.

Augustinho será indiciado por feminicídio. Ao término dos procedimentos na DEHS, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia.