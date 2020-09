Homens trocam socos após acidente de trânsito em avenida de Manaus

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, acabaram trocando socos durante confusão em trânsito na manhã de segunda-feira (15), na Avenida Autaz Mirim, Cidade Nova III, zona Norte de Manaus.

A briga foi filmada por uma câmera de celular onde dá pra ver que a motivação é devido a colisão entre uma motocicleta e o ônibus.

Na ação, o motorista do ônibus, que estava com a farda da empresa, dá o primeiro soco contra o homem de cabelos grisalhos (supostamente o dono da moto). Ambos travam luta corporal e populares interromperam a briga puxando a perna do motorista fazendo com que ele caísse no chão.

Veja o momento da briga: