Integrantes de facção criminosa que atua no Pará são presos em Manaus

Redação AM POST

Nesta terça-feira (22/09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), e a Polícia Civil do Pará fizeram a recaptura e prisão de dois integrantes de uma facção criminosa que atua no estado do Pará, e que estavam foragidos em Manaus. Deflagrada desde as primeiras horas da manhã de hoje, a operação efetuou as prisões no bairro Parque Dez, zona centro-sul da capital amazonense.

Além do Amazonas, a operação ‘Cabeças’ aconteceu simultaneamente nos estados de Goiás e Santa Catarina. Em Manaus, um homem identificado como Cássio Luan Oliveira Baia, de 30 anos, foi recapturado. Além de integrar uma facção criminosa, o infrator ainda foi preso em flagrante portando um documento falso. Outro infrator, identificado como Jonatan Silva Barbosa, que também era suspeito de integrar a facção criminosa, morreu ao trocar tiros com a polícia. Com ele, um revólver calibre 38, usado para atirar em policiais, foi apreendido. Nenhum policial ficou ferido.

Outras duas prisões ocorreram em Goiás e Santa Catarina. A ação teve como principal objetivo cumprir mandados de prisão de lideranças de uma facção criminosa de âmbito nacional que, mesmo à distância, organizavam e comandavam crimes no Estado do Pará, segundo informou a Polícia Civil paraense. As investigações sobre o grupo vinham se desenrolando a cerca de um ano.