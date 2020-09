Jacaré caçado é resgatado no rio Tarumã

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão Ambiental (BPAmb), resgataram neste domingo (27/09), por volta das 9h, um jacaré que havia sido aprisionado em uma canoa por dois homens, após ter sido caçado no rio Tarumã, zona oeste de Manaus.

Conforme os policiais, a equipe do BPAmb foi alertada por denúncias anônimas informando que os dois homens estavam caçando ilegalmente animais silvestres nas imediações. No local, a equipe encontrou a embarcação e o animal amarrado e camuflado em um saco de fibra.

Continua depois da Publicidade

Após procedimentos, os policiais resgataram e devolveram o animal para seu habitat natural no rio Tarumã.

* Com informações da Assessoria de Imprensa