Jogadores convocados para reforçar time do Flamengo ficam presos em aeroporto de Manaus

Redação AM POST

Quatro jogadores que foram convocados pelo técnico Domènec para reforçar o time o Flamengo no Equador, estão presos na manhã desta terça-feira (22) em Manaus, devido a um problema com o vôo.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o avião que levava os jovens foi impedido de entrar no espaço aéreo do Peru e pousou no Aeroporto de Manaus e até o momento está no aguardo para ver o que será feito para seguirem viagem.

Os quatro atletas convocados foram os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, o lateral-direito João Lucas e o zagueiro Natan, que foram chamados vedido ao surto de contaminação da Covid-19 no elenco do Flamengo.