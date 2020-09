Jornal Nacional mostra aumento de casos de Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O Jornal Nacional, da TV Globo, destacou nesta sexta-feira (12) o aumento no número de casos da Covid-19 no Amazonas, principalmente em Manaus. Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) mostra que o Amazonas ultrapassou hoje os 130 mil casos da doença.

Gráfico apresentado no telejornal mostra redução de 68% no número de óbitos no Estado, porém, os casos registrados na capital nos últimos dias estão crescendo e 70% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada encontram-se ocupados.

Além disso o jornal também repercutiu a suspensão do acesso do público ao banho no Rio Negro pela praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A medida faz parte das novas estratégias de combate à propagação da Covid-19 feitas pela prefeitura da cidade.