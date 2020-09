Josué defende construção de estrada de Boa Vista – Georgetown para alavancar economia do Amazonas e Roraima

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) Josué Neto (PRTB) destacou, nesta terça-feira (1º), a conclusão da estrada que poderá ligar Boa Vista (RR) ao porto de Georgetown, na Guiana, como rota comercial alternativa para escoar a produção da Zona Franca de Manaus (ZFM) e alcançar os mercados da América do Norte, Europa e Ásia e assim alavancar a economia do Amazonas e Roraima. O assunto foi tratado em reunião com senador de Roraima, Chico Rodrigues (DEM-RR), um dos principais defensores da estrada no Congresso.

Para Josué, a conclusão do trecho entre Bonfim (RR) e Linden (Guiana) pode tornar a rota por Boa Vista até Georgetown uma rota comercial mais rápida, tornando o Amazonas mais atrativo a novos investimentos, potencializando o turismo, o mercado de petróleo e gás, aumentando o número de empregos, renda e arrecadação estadual.

Josué acredita que a rota Porto Velho (RO), Manaus, Boa Vista (RR), Georgetown (Guiana) pode promover o desenvolvimento de toda a região norte do Brasil. “Todos vão ganhar. Vai ganhar a economia do Estado de Rondônia via BR-319, favorecendo a indústria da Zona Franca de Manaus, as indústrias da ZFM poderão exportar seus produtos para a Europa, Ásia e América do Norte via estrada de Roraima e porto de Georgetown. Isso prevê um grande desenvolvimento econômico para o norte do país”, afirmou.

Na última semana o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, autorizou a conclusão das obras da BR-319, estrada que vai interligar Porto Velho (RO) a Manaus.

Conforme explicou o senador Chico Rodrigues, existe atualmente uma grande expectativa de que a estrada seja concluída no governo do presidente Jair Bolsonaro promovendo a integração entre Amazonas, Roraima e o porto de Georgetown, que é um porto na Guiana, às margens do Oceano Atlântico.

“O homem sonha e a obra nasce e nós sonhamos em ver essa estrada asfaltada e ver realmente a Amazônia integrada ao resto do mundo. O mundo não tem limites quando a gente tem sonhos e a gente acredita, principalmente nesse momento em que vivemos um Governo corajoso e audacioso com o presidente Jair Bolsonaro, nosso parceiro, nosso presidente, que acredita nesse país, como nós acreditamos, e que tem todos os instrumentos para nos apoiar nesse grande projeto” afirmou Rodrigues.

Projeção econômica

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia da Guiana, que tem quase 800 mil habitantes, será a que mais crescerá no mundo até 2025, devido ao petróleo que está começando a emergir do seu subsolo. Para o deputado Josué, o país pode se tornar um grande parceiro comercial da Zona Franca de Manaus, tendo em vista seu potencial de crescimento e sua posição geográfica estratégica.