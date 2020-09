Jovem desaparece após sair com amiga para sítio em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Sandriele da Silva Araújo, 23. Ela desapareceu no último sábado (26/09), por volta das 17h30, na rua Açucena do Brejo, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, após sair com a amiga para ir a um sítio.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta segunda-feira (28/09), por volta das 14h33, e posteriormente transferido para a Deops, a irmã da desaparecida, Zilvane da Silva Araújo, 22, contou aos policiais que Sandriele havia pedido, no dia e horário do desaparecimento, um carro de corrida via aplicativo de transporte para ir à casa de uma amiga e que de lá, as duas iriam para um sítio.

Continua depois da Publicidade

Ainda de acordo com o BO, desde que Sandriele saiu de casa para ir ao local mencionado, Zilvane não teve mais notícias dela. A informante explicou que tenta ligar para o celular da irmã, mas o mesmo encontra-se desligado.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Sandriele da Silva Araújo, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números 99394-9680 e 98492-8319.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.