Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em cova na zona leste de Manaus

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), sob a coordenação da delegada Catarina Torres, titular da Especializada, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), localizaram ao longo da manhã desta quarta-feira (16/09), o corpo de César Santos da Silva, que tinha 21 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 3 de setembro, quando saiu por volta das 22h, da casa onde morava, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

Conforme a delegada, a mãe de César compareceu à Deops no dia 7 de setembro, onde registrou um Boletim de Ocorrência (BO) informando que o filho estava desaparecido. Na ocasião, ela relatou que havia recebido informações que o jovem estaria morto em uma área da Comunidade Grande Vitória, no mesmo bairro onde moram.

“Realizamos um trabalho investigativo para encontrar César, e manhã de hoje recebemos a informação que naquela mesma área da cidade, havia indícios de uma cova que havia sido recentemente cavada. Imediatamente iniciamos às diligências e solicitamos o apoio da Cipcães. Nós nos deslocamos até o lugar informado e encontramos o corpo do jovem que estava enterrado no local. A mãe da vítima o identificou”, relatou a delegada Catarina.

Procedimentos – A titular da Deops destacou que, após o corpo ser localizado, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal Antônio Hosannah da Silva Filho (IML-AHSF), foram acionadas para realizarem os procedimentos de remoção do cadáver. O caso será transferido para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar o crime.

* Com informações da Assessoria de Imprensa