Jovem sai para jogar futebol com amigos e desparece em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Lucas Rodrigues dos Santos, 23, desaparecido desde o domingo (30/08) deste ano, quando saiu da casa onde mora, na rua Soldado Brito, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a esposa do desaparecido, Patrícia Roque, relatou que Lucas saiu da casa onde residem, por volta das 17h, no carro do casal, um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol City, de cor preta. Na ocasião, ele informou que iria jogar futebol com amigos, porém, desde então, não retornou mais para casa e os familiares não tiveram mais notícias.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Lucas, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com parentes do rapaz pelos números (92) 99624-0982 e 99427-4286.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da capital.