Líder de facção é preso com armas e drogas na Zona Centro-Oeste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram nesta terça-feira (08/09), por volta das 18h40, um homem de 34 anos, líder de facção criminosa, portando arma de fogo e entorpecentes, quando transitava em um veículo Gol G6, placa PHD-2H17, na avenida Constantinopla, bairro Redenção, zona centro-oeste da capital amazonense.

Segundo os policiais, a equipe estava em patrulhamento de segurança na área quando recebeu denúncia via Whatsapp informando sobre o suspeito. Os policiais passaram a fazer buscas ao longo da avenida, encontraram e fizeram a abordagem ao veículo.

Após passar por revista, com o suspeito foi encontrada uma pistola .40, numeração aparente, com cinco munições intactas; uma grande porção de possivelmente pasta base de cocaína; e uma grande porção de possivelmente oxi.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com a materialidade e o carro, para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências. O indivíduo já possui passagem pela polícia por associação para o tráfico.

* Com informações da Assessoria de Imprensa