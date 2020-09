“Lockdown” não é a solução para Manaus, afirma coronel Menezes

Redação AM POST

O isolamento total em Manaus, o lockdown, não é a solução para conter à transmissão do coronavírus, afirmou o candidato a prefeito pelo Patriota, coronel Menezes, em entrevista ao portal Amazônia Press, ocorrida no início da noite, desta segunda-feira, 28.09.2020.

Para Menezes, é preciso continuar seguindo as recomendações da OMS para evitar a propagação do coronavírus e não deixando as pessoas em isolamento seja por duas semanas ou um mês. Ele observou, ainda, que os mais prejudicados serão os empreendedores individuais e o comércio, como bares e restaurantes, que vão deixar de gerar receita e ainda não se recuperaram dos efeitos da quarentena.

Menezes também criticou o fechamento antecipado dos hospitais de campanha montado pela Prefeitura e Estado. “O lockdown vai atingir as pessoais mais simples. O governo federal está colaborando financeiramente e isso deve ser investido na saúde. Ainda não há vacina. Vocês acham que o vírus vai acabar até janeiro do ano que vem?”, questionou. “Não. Devemos tratar o vírus como doença, a Prefeitura atendendo na baixa complexidade e o Estado média e alta complexidade”, sugeriu.

O candidato a prefeito pontuou na entrevista os 12 eixos estratégicos que serão trabalhados no seu Plano de Governo, com prioridade para os setores de Saúde, Mobilidade Urbana, Educacao e Segurança nos espaços públicos administrados pelo município.

