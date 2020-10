Luisa Mell agradece Bolsonaro por nova lei contra maus-tratos aos animais

Luisa Mell, que é ativista do direito dos animais, usou a sua rede social nesta quarta-feira (30), para parabenizar e agradecer o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pela nova lei de proteção de cães e gatos.

No Instagram, Mell compartilhou uma foto do Chefe de Estado carregando um cachorro no colo e agradeceu ao na legenda do post: “Hj, terça- feira , dia 28/09/20 entra para a história da proteção de cães e gatos no Brasil. O presidente @jairmessiasbolsonaro sancionou o PL do Deputado @fredcostadep que aumenta a pena para crimes de maus tratos a cães e gatos. Certamente ajudará diretamente nos resgates e denúncias do @institutoluisamell Parabéns @fredcostadep Obrigada @jairmessiasbolsonaro.”

Com a atitude, o nome de Luisa ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Confira a publicação de Luisa mell na rede social:

