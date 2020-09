Mãe reconhece no IML corpo do filho desaparecido em Manaus

Redação AM POST

No frigorífico do Instituto Médico Legal (IML), Maria Katia de 40 anos fez o reconhecimento do corpo de seu filho, o jovem Leonan da Silva Farias,23, que estava desparecido desde a noite da última sexta-feira (28/08), por volta das 20h.

De acordo com ela, Leonan era envolvido com o mundo do crime mas estava tentando mudar. Ele voltou de viagem na última quarta-feira (26) e, no domingo (31), saiu de sua residência para encontrar com um amigo chamado Carlos André, conhecido como “Juca”, e não retornou mais para sua casa.

Após percorrer vários hospitais da cidade a mulher foi decidiu ir na noite de ontem (1º) ao IML, encontrou o corpo do filho que estava no necrotério desde a madrugada de sábado (29).

Leonan foi executado a tiros na rua 11, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital, conforme apontou relatório do IML.

Leia mais no Em Tempo