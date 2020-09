Manaus é nota 100 em transparência no combate à Covid-19

Redação AM POST

Pela terceira vez consecutiva, a capital amazonense é destaque na qualidade de dados relativos à pandemia do novo coronavírus. Depois da liderança no Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19), duas vezes no mês de agosto deste ano, a cidade manteve a pontuação máxima (100 pontos), em levantamento divulgado no dia 11 de setembro pela Open Knowledge Brasil (OKBR).

”Prezamos pela transparência das nossas ações, sempre respeitando o cidadão e melhorando a acessibilidade dos dados referentes aos gastos em ações para enfrentamento à Covid-19. E saber que estamos liderando esse ranking, sendo o modelo para outras cidades, mostra que estamos dando a devida importância para os recursos que temos no combate a essa pandemia”, ressaltou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Manaus foi a primeira capital brasileira a atingir a pontuação máxima (100 pontos) da escala do ITC-19 em 13 de agosto, após aprimorar a publicação de informações sobre a capacidade de testagem, além de dados sobre disponibilidade de leitos. O feito foi repetido nos dois levantamentos subsequentes, 28 de agosto e 11 de setembro.

O Índice de Transparência da Covid-19 é um indicador composto por três dimensões: conteúdo, granularidade e formato. Por sua vez, cada dimensão é constituída por subdimensões, que agregam um conjunto de aspectos avaliados separadamente. Toda coleta dos dados avaliados pelo Índice se baseou em publicações periódicas de portais oficiais dos órgãos de saúde e controle municipais, estaduais e federal. O Índice é representado em uma escala de 0 a 100, em que 0 representa o ente menos transparente e 100, o mais transparente.

Segundo o controlador-geral Arnaldo Flores, a transparência de Manaus foi aprimorada a partir das metodologias que as organizações propuseram. ”Foi um avanço com a colaboração de cada um”, enfatizou. A produção e a publicação de informações diárias sobre a pandemia são organizadas em uma dinâmica do grupo de trabalho.

A Controladoria Geral do Município é responsável por coordenar a implementação do “Portal da Covid-19”, no endereço eletrônico https://covid19.manaus.am.gov.br, assim como apontar desafios e pesquisar a legislação competente. Os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) são encarregados de produzir, qualificar, atualizar e publicar as informações no portal. A Secretaria de Finanças, por sua vez, conta com uma área de Tecnologia da Informação e, por isso, oferece suporte para todas as secretarias, inclusive para a de Saúde. Por fim, a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) administra o contrato do portal junto ao fornecedor, que está construindo e evoluindo o espaço.

As informações encontradas nos portais são fornecidas e baixadas pelo e-SUS Notifica, GAL ou Sivep-Gripe.

Acesse o resultado: https://transparenciacovid19.ok.org.br

* Com informações da Assessoria de Imprensa