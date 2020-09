Manaus FC vai sortear carro para custear o time no Campeonato Brasileiro da Série C

Redação AM POST

O presidente do Manaus Futebol Clube, Luis Mitoso, anunciou a venda de rifas para sortear um carro Fiat Mobi. O objetivo é custear o time no Campeonato Brasileiro da Série C e o sorteio será realizado no próximo dia 26 de agosto. O veículo está exposto no Manauara Shopping, zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda conforme Mitoso, a pandemia do novo coronavírus prejudicou os pagamentos. A rifa custa R$ 10 e está sendo vendida na Loja oficial do Manaus FC – Da Vince Center, Rua Salvador, 441 – Adrianópolis, no Rei do Insulfilm – Avenida, R. Visc. de Porto Alegre – Praça 14 de Janeiro, também no Loja Os Barés – Manauara Shopping, no Manauara Shopping – Com stand próprio, onde o veículo estará em exposição e no site –https://eusoumanaus.com.br/rifa/.